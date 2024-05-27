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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 19:20
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Посмотрите на секретное хранилище старых автомобилей Seat

Раритетные модели, хранящиеся в амбаре, ожидают реставрации
В Барселоне нашли секретное хранилище старых Seat под кодовым названием «Склад А122». На территории амбара хранятся машины, которые испанские инженеры выпускали на протяжении семи десятилетий. Все представленные транспортные средства нуждаются в дорогостоящей реставрации. После восстановительных работ испанские автомобили попадают в музейные или частные коллекции.
Посмотрите на секретное хранилище старых автомобилей Seat
© Motor1
Анастасия Мельник

Руководитель исторического подразделения SEAT в шутку называет каталонский склад «зоной ржавчины». На территории хранилища находятся около десятка винтажных моделей, которые ждут своей очереди на реставрацию. При этом автомобили покрыты толстым слоем грязи, а у некоторых отсутствуют фары и другие элементы экстерьера.

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Среди ожидающих восстановительных работ автомобилей присутствуют SEAT 1500, который считается прародителем минивэна Alhambra, старинный пикап, а также одна модель из семейства 1400, которое выпускали с 1953 по 1963 год. При этом на территории Испании сохранилось всего четыре подобных автомобиля.

В 2020 году в Сети показали секретный ангар с автомобилями, расположенный на территории США. На территории склада обнаружили три сотни эксклюзивный машин.

Источник:Motor1
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Seat
#Барнфайнд