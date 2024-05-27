Посмотрите на секретное хранилище старых автомобилей Seat

Посмотрите на секретное хранилище старых автомобилей SeatРаритетные модели, хранящиеся в амбаре, ожидают реставрации
Руководитель исторического подразделения SEAT в шутку называет каталонский склад «зоной ржавчины». На территории хранилища находятся около десятка винтажных моделей, которые ждут своей очереди на реставрацию. При этом автомобили покрыты толстым слоем грязи, а у некоторых отсутствуют фары и другие элементы экстерьера.
Среди ожидающих восстановительных работ автомобилей присутствуют SEAT 1500, который считается прародителем минивэна Alhambra, старинный пикап, а также одна модель из семейства 1400, которое выпускали с 1953 по 1963 год. При этом на территории Испании сохранилось всего четыре подобных автомобиля.
В 2020 году в Сети показали секретный ангар с автомобилями, расположенный на территории США. На территории склада обнаружили три сотни эксклюзивный машин.