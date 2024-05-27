Посмотрите на секретное хранилище старых автомобилей Seat

Руководитель исторического подразделения SEAT в шутку называет каталонский склад «зоной ржавчины». На территории хранилища находятся около десятка винтажных моделей, которые ждут своей очереди на реставрацию. При этом автомобили покрыты толстым слоем грязи, а у некоторых отсутствуют фары и другие элементы экстерьера.