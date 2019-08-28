Семиместный кроссовер Tarraco FR стал первым гибридным «Сеатом»

Технически силовая установка на Tarraco PHEV идентична используемой на обновленном «Супербе». Основу составляет 1,4-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 150 лошадиных сил, между двигателем и трансмиссией встроен 116-сильный электромотор. Пиковая мощность — 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Аккумулятор емкостью 13 киловатт-часов разместили под задним сиденьем, так что гибридный Tarraco может быть только переднеприводным.
Полностью заряженный Tarraco PHEV способен набирать первую «сотню» за 7,4 секунды — на 0,6 секунды быстрее 190-сильных полноприводных версий. Заявленная максимальная скорость тоже выше: 217 километров в час, против 210. Без подключения ДВС Tarraco способен проехать до 50 километров по циклу WLTP.
Для тех, кто не желает переплачивать за гибрид, Seat подготовил спротивный пакет FR, который можно будет заказать для обычных версий. Изменения экстерьера сводятся к расширению колесных арок, более массивному антикрылу на двери багажника и специальному дизайну колесных дисков. Кроме того, стайлинг FR позволят убрать защитные пластиковые накладки с нижней части кузова и покрасить элементы в основной цвет.
В салоне Tarraco FR можно узнать по 9,2-дюймовому экрану мультимедийной системы, новому блоку управления климат-контролем, спортивным передним креслам, расширенной гамме вариантов отделки и элементам декора. Впрочем, продвинутый развлекательный комплекс наверняка появится и в обычных Tarraco.
Публичный дебют первого гибридного «Сеата» состоится через две недели на Франкфуртском автосалоне. Продажи в Европе начнутся в 2020 году. В дальнейшем линейка испанского бренда будет пополняться новыми электрифицированными моделями — к 2021 году планируется перевести на гибридную тягу шесть моделей Seat и «дочерней» марки Cupra.