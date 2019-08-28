Семиместный кроссовер Tarraco FR стал первым гибридным «Сеатом»

Для тех, кто не желает переплачивать за гибрид, Seat подготовил спротивный пакет FR, который можно будет заказать для обычных версий. Изменения экстерьера сводятся к расширению колесных арок, более массивному антикрылу на двери багажника и специальному дизайну колесных дисков. Кроме того, стайлинг FR позволят убрать защитные пластиковые накладки с нижней части кузова и покрасить элементы в основной цвет.

В салоне Tarraco FR можно узнать по 9,2-дюймовому экрану мультимедийной системы, новому блоку управления климат-контролем, спортивным передним креслам, расширенной гамме вариантов отделки и элементам декора. Впрочем, продвинутый развлекательный комплекс наверняка появится и в обычных Tarraco.