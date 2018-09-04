Видео: семиместный кроссовер Seat на бездорожье

Имя для кроссовера производитель выбирал в ходе конкурса. В нем приняли участие 146 тысяч человек из 134 стран, которые в общей сложности предложили более 133 тысяч вариантов названия новой модели Seat. В финал, помимо Tarraco, прошли еще три имени: Alboran, Aranda и Avila.