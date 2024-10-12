В Подмосковье начнут выпускать бюджетный отечественный седан

Хотя проект в самом начале пути, сроки анонсированы сжатые: в 2026-2027 году сборку бюджетного седана уже рассчитывают запустить, причём в перспективе речь идёт о полном цикле. Своими силами «Рольф» намерен производить комплектующие для автомобилей и даже шины. Пока автодилер не определился со сборочным заводом: возможно, площадку создадут с нуля, но не исключен сценарий с выкупом действующего предприятия с полной реконструкцией и дооснащением.