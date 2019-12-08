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13:13

Себастьян Феттель рассказал о коллекции транспортных средств

Гонщик Ferrari поведал журналистам о любимых автомобилях и мотоциклах

© Wolfgang Wilhelm
Сергей Ильин
Пилот команды Ferrari Себастьян Феттель рассказал немецкой прессе о содержимом своего гаража. Четырёхкратный чемпион мира дал понять, что с детства неравнодушен к итальянскому автопрому, поделился воспоминаниями о том, куда потратил первые сбережения, и назвал свою версию лучшего автомобиля в мире.

Первым транспортным средством будущего чемпиона стал итальянский мотороллер Vespa. Феттель вспоминает, что отец прибрёл для него и сестры скромный скутер, поскольку Себастьян был слишком юн, чтобы управлять мотоциклом. Как только Феттелю исполнилось 16 лет, он вложил все сбережения в спортивный мотоцикл Cagiva 125 Mito — Себастьян смущенно объясняет, что какое-то время Mito был «самым крутым байком на школьной парковке».

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Фото: Ferrari 488 Pista

Феттель признаётся, что не фанатеет от современных автомобилей, зато испытывает слабость к классическим машинам. «Вы можете открыть капот и сразу понять, как всё работает. Уже в те времена в конструкции автомобилей применялись довольно сложные технические решения, хотя тогда у инженеров не было больших бюджетов. Тем не менее конструкторам удавалось разрабатывать весьма прогрессивные решения», — восхищается Себастьян.

Симпатия к итальянскому автопрому побудила Себастьяна купить отреставрированный Fiat 500. В культовой малолитражке Феттелю особенно нравятся двери, которые открываются против хода движения. Некоторое время гонщик Ferrari пользовался актуальным преемником «пятисотого» — Fiat 500X и снялся в рекламном ролике мини-кроссовера.

В гараже действующего пилота Scuderia Ferrari не обошлось без спорткаров итальянской команды — для драйва Феттель использует 488 Pista, с ветерком ездит на California T, а жемчужиной коллекции немец считает Ferrari F40. В своё время Феттель приобрёл F40 у знаменитого тенора Лучано Паваротти. По мнению Себастьяна, F40 — это «абсолютный номер один в мире».

В беседе с Auto Bild Феттель раскрылся как поклонник раритетных мотоциклов — в коллекции гонщика есть BMW R51/3 1951 года выпуска, Suzuki 750, Kawasaki H2 750, Triumph Bonneville, классический Harley-Davidson, одноцилиндровый KTM 690 Duke и 200-сильный спортбайк BMW S 1000 RR. «За рулём мотоцикла другие ощущения, которые не испытать даже на кабриолете. Мотоцикл даёт ощущение свободы», — описывает свою увлечённость двухколёсной техникой Себастьян.

В бытность выступлений за Red Bull Феттель пытался принять участие в мотоциклетных гонках, однако руководство австрийской команды запретило Себастьяну подвергать себя риску. Помимо Феттеля, в симпатии к мощным мотоциклам признавались Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер — в 2008 году семикратный чемпион мира даже получил травму шеи, упав с гоночного байка.

Источник: Autobild.de