Себастьян Феттель рассказал о коллекции транспортных средств

Феттель признаётся, что не фанатеет от современных автомобилей, зато испытывает слабость к классическим машинам. «Вы можете открыть капот и сразу понять, как всё работает. Уже в те времена в конструкции автомобилей применялись довольно сложные технические решения, хотя тогда у инженеров не было больших бюджетов. Тем не менее конструкторам удавалось разрабатывать весьма прогрессивные решения», — восхищается Себастьян.

Симпатия к итальянскому автопрому побудила Себастьяна купить отреставрированный Fiat 500. В культовой малолитражке Феттелю особенно нравятся двери, которые открываются против хода движения. Некоторое время гонщик Ferrari пользовался актуальным преемником «пятисотого» — Fiat 500X и снялся в рекламном ролике мини-кроссовера.