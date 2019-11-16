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12:00

General Motors сделает ставку на седаны

По мнению американцев, седаны красивее любого другого типа кузова

На протяжении последних нескольких лет ассортимент седанов заметно сократился, однако в GM уверены, что скоро они вернутся на рынок.

Понятно, почему производители решили сделать ставку на кроссоверы: потребителям нужны более универсальные и практичные автомобили. Несмотря на присущие им недостатки, с точки зрения рядового автовладельца у «паркетников» всё-таки больше плюсов, чем минусов, поэтому популярность классических седанов в последнее время оставляет желать лучшего. Марки наперегонки презентуют всё новые и новые модели кроссоверов, однако теперь выяснилось, что седаны ждёт триумфальное возвращение на рынок.

По крайней мере, так считает главный дизайнер концерна GM Майкл Симко. В интервью изданию GM Authority он сказал, что автомобильная индустрия в конечном итоге вернётся к старым добрым седанам, потому что они гораздо красивее. «Людям нужны автомобили, которыми будут восхищаться их соседи», уверяет дизайнер. Оглушительная популярность кроссоверов, по мнению Симко, лишь временное явление, а спустя несколько лет они успеют надоесть потребителям и те снова обратят свои взоры на седаны разных классов.