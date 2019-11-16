General Motors сделает ставку на седаны

По крайней мере, так считает главный дизайнер концерна GM Майкл Симко. В интервью изданию GM Authority он сказал, что автомобильная индустрия в конечном итоге вернётся к старым добрым седанам, потому что они гораздо красивее. «Людям нужны автомобили, которыми будут восхищаться их соседи», — уверяет дизайнер. Оглушительная популярность кроссоверов, по мнению Симко, лишь временное явление, а спустя несколько лет они успеют надоесть потребителям и те снова обратят свои взоры на седаны разных классов.