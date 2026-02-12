Седаны Aurus Senat подгонят под стиль лимузина Путина

В Елабуге, где автомобили марки «Аурус» выпускают серийно, сейчас проходит большая модернизация, из-за чего работа завода остановлена. После того, как производственные мощности будут обновлены, стартует выпуск рестайлинговых «Сенатов».

«В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели», — уточняет пресс-служба бренда.

Уточним, что обновлённый Aurus Senat серьёзно отличается от модели-предшественника. У него переоформленный экстерьер, а также полностью новый салон. В подвеске установлены пневматические элементы и адаптивные амортизаторы.