Новости
Опубликовано 12 февраля 2026, 22:30
1 мин.

Седаны Aurus Senat подгонят под стиль лимузина Путина

Это должно поднять популярность модели
Седаны Aurus Senat станут похожими на лимузин Владимира Путина. С 2024 года президент России пользуется рестайлинговым вариантом бронированного лимузина Aurus Senat. Но седаны — стандартный и удлинённый, а также бронированные версии обоих — продолжали выпускаться в дореформенном исполнении. В ближайшем будущем «младшие» модификации также переживут рестайлинг.
Aurus Senat
Aurus Senat
© Aurus
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В Елабуге, где автомобили марки «Аурус» выпускают серийно, сейчас проходит большая модернизация, из-за чего работа завода остановлена. После того, как производственные мощности будут обновлены, стартует выпуск рестайлинговых «Сенатов».

«В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели», — уточняет пресс-служба бренда.

Уточним, что обновлённый Aurus Senat серьёзно отличается от модели-предшественника. У него переоформленный экстерьер, а также полностью новый салон. В подвеске установлены пневматические элементы и адаптивные амортизаторы.

Читайте на тему:

Ранее эксперты сняли вопрос по характеристикам нового лимузина Путина. В мае 2024 года дебютировал модернизрованный Aurus Senat. Как теперь стало известно, машина стала значительно тяжелее.