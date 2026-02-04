Стали известны характеристики нового лимузина Путина

Ранее Aurus тихо повысил мощность седанов, кроссоверов и минивэнов. По открытым источникам «Мотору» удалось узнать, что начиная с 2024 года отечественные люксовые модели проходят по документам с другой отдачей.

В паспорте транспортных средств до 2023 года выпуска включительно указана мощность 440 киловатт (598,2 лошадиные силы), а для «Аурусов» 2024-2025 годов выпуска справедлива другая величина — 468 киловатт (636,3 лошадиные силы).

Кроме того, Aurus приготовил секретный рестайлинг внедорожника Komendant. Об этом говорит свежий патент из базы данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Так, НАМИ запатентовал новые фонари для внедорожника Aurus Komendant. Задняя оптика сохранила прежнюю форму, но обрела новое наполнение - дизайнеры часто применяют подобный приём.