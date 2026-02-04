Новости
Опубликовано 04 февраля 2026, 12:13
1 мин.

Стали известны характеристики нового лимузина Путина

Автомобиль первого лица нашей страны значительно изменился
Эксперты сняли вопрос по характеристикам нового лимузина Путина. В мае 2024 года дебютировал модернизрованный Aurus Senat. Как теперь стало известно, длина лимузина выросла до 6653 мм — всего на 23 мм больше, чем раньше, так как прибавку обеспечили новые бамперы. При этом машина стала значительно тяжелее. Снаряжённая масса теперь составляет 6625 кг, а полная — 7080 кг, что превосходит прежние показатели на целых 285 кг. Возможно, это объясняется усилением бронезащиты.
© Валерий Шарифулин / РИА Новости
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Журнал Авито Авто нашёл характеристики обновлённых Aurus Senat, изучив открытую базу Росстандарта. Помимо данных по президентскому лимузину, эксперты издания также обратили внимание на то, что марка готовится преобразить лонг-версию младшего седана.

Так, после рестайлинга промежуточный лимузин оформят иначе. Сейчас применяется простой подход — между передней и задней дверью врезают полуметровую глухую вставку, а теперь применяют более элегантное решение — с удлинёнными дверями.

Ранее Aurus тихо повысил мощность седанов, кроссоверов и минивэнов. По открытым источникам «Мотору» удалось узнать, что начиная с 2024 года отечественные люксовые модели проходят по документам с другой отдачей.

В паспорте транспортных средств до 2023 года выпуска включительно указана мощность 440 киловатт (598,2 лошадиные силы), а для «Аурусов» 2024-2025 годов выпуска справедлива другая величина — 468 киловатт (636,3 лошадиные силы).

Кроме того, Aurus приготовил секретный рестайлинг внедорожника Komendant. Об этом говорит свежий патент из базы данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Так, НАМИ запатентовал новые фонари для внедорожника Aurus Komendant. Задняя оптика сохранила прежнюю форму, но обрела новое наполнение - дизайнеры часто применяют подобный приём.