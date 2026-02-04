Стали известны характеристики нового лимузина Путина

Стали известны характеристики нового лимузина ПутинаАвтомобиль первого лица нашей страны значительно изменился
Журнал Авито Авто нашёл характеристики обновлённых Aurus Senat, изучив открытую базу Росстандарта. Помимо данных по президентскому лимузину, эксперты издания также обратили внимание на то, что марка готовится преобразить лонг-версию младшего седана.
Так, после рестайлинга промежуточный лимузин оформят иначе. Сейчас применяется простой подход — между передней и задней дверью врезают полуметровую глухую вставку, а теперь применяют более элегантное решение — с удлинёнными дверями.
Ранее Aurus тихо повысил мощность седанов, кроссоверов и минивэнов. По открытым источникам «Мотору» удалось узнать, что начиная с 2024 года отечественные люксовые модели проходят по документам с другой отдачей.
В паспорте транспортных средств до 2023 года выпуска включительно указана мощность 440 киловатт (598,2 лошадиные силы), а для «Аурусов» 2024-2025 годов выпуска справедлива другая величина — 468 киловатт (636,3 лошадиные силы).
Кроме того, Aurus приготовил секретный рестайлинг внедорожника Komendant. Об этом говорит свежий патент из базы данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Так, НАМИ запатентовал новые фонари для внедорожника Aurus Komendant. Задняя оптика сохранила прежнюю форму, но обрела новое наполнение - дизайнеры часто применяют подобный приём.