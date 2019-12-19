Производитель автомобилей Aurus построит беспилотный трактор

Кабинет министров, как пишут РИА Новости, уже опубликовал соответствующие постановление. На мощностях НАМИ в следующем году должны организовать испытательную лабораторию с полигоном. Она должна появиться к 30 декабря 2020 года.
Помимо этого, власти утвердят еще дополнительное положение, где будут зафиксированы требования к беспилотным тракторам, которые им нужно будет выполнить, чтобы быть допущенными к эксплуатации на период тестирования.
Перед Минпромторгом и Минсельхозом будет стоять задача определить источники финансирования, чтобы дооснастить базу НАМИ необходимым оборудованием.
Это не первый беспилотный трактор, который создавали на территории России. В середине июля на Международной промышленной выставке в Екатеринбурге представили автономный трактор без каких-либо органов управления и даже без кабины. Разработкой занималась компания, которая входит в состав госкорпорации «Роскосмос».