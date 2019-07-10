В России построили беспилотный трактор

Трактор полностью лишен каких-либо органов управления и даже кабины. Его движение контролирует вычислительная платформа, оснащенная искусственным интеллектом и подключенная к спутникам системы позиционирования. По словам разработчиков, точность определения местоположения трактора составляет 10 сантиметров.
Видеть препятствия на маршруте трактору помогают специальные камеры машинного зрения. Они же участвуют в процессе построения оптимального маршрута. Однако на этапе испытаний схематичное составление маршрута возложено на оператора. Представители НПО автоматики утверждают, что созданная ими система автономного управления универсальна и может быть установлена на любой трактор или комбайн.
В августе прошлого года производитель шин Nokian и компания Valtra установили новый рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе. Valtra T254 Versu очистил закрытый участок дороги в Финляндии, двигаясь со скоростью 73,171 километра в час.