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17:35

В России построили беспилотный трактор

Разработка велась компанией, входящей в состав «Роскосмоса»

НПО автоматики, которое входит в структуру госкорпорации «Роскосмос», разработало беспилотный трактор. Публике его показали на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая сейчас проходит в Екатеринбурге.

Трактор полностью лишен каких-либо органов управления и даже кабины. Его движение контролирует вычислительная платформа, оснащенная искусственным интеллектом и подключенная к спутникам системы позиционирования. По словам разработчиков, точность определения местоположения трактора составляет 10 сантиметров.

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Видеть препятствия на маршруте трактору помогают специальные камеры машинного зрения. Они же участвуют в процессе построения оптимального маршрута. Однако на этапе испытаний схематичное составление маршрута возложено на оператора. Представители НПО автоматики утверждают, что созданная ими система автономного управления универсальна и может быть установлена на любой трактор или комбайн.

В августе прошлого года производитель шин Nokian и компания Valtra установили новый рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе. Valtra T254 Versu очистил закрытый участок дороги в Финляндии, двигаясь со скоростью 73,171 километра в час.

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