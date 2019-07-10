В России построили беспилотный трактор

Видеть препятствия на маршруте трактору помогают специальные камеры машинного зрения. Они же участвуют в процессе построения оптимального маршрута. Однако на этапе испытаний схематичное составление маршрута возложено на оператора. Представители НПО автоматики утверждают, что созданная ими система автономного управления универсальна и может быть установлена на любой трактор или комбайн.