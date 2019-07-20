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10:00

Женщина нашла угнанный автомобиль быстрее полиции

Чтобы вычислить местонахождение своего внедорожника, ей потребовалось всего два дня

Даниэль Рено из города Канзас-Сити остановилась на местной заправке QuikTrip, чтобы зайти в уборную с ребёноком, но когда вышла обратно, её Toyota исчезла. Но женщина не отчаялась и самостоятельно выследила угонщиков!
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Рено была в туалете с маленьким ребёнком всего несколько минут, но угонщикам оказалось этого более чем достаточно. Когда она вышла на улицу, её Toyota 4Runner уже мчалась куда-то в неизвестном направлении, потому что женщина даже не глушила мотор внедорожника и не вынимала ключ из замка зажигания. На улице стояла жара за 30 градусов и светило солнце, поэтому Даниэль не хотела, чтобы салон нагрелся. Но что ещё хуже, в угнанной машине осталась сумка с телефоном, кошельком, кредитными картами и прочими личными вещами. Позвонив с заправки в полицию и уехав домой на такси, Рено не стала сидеть у телефона в ожидании звонка от полицейских. Она скооперировалась со своей сестрой и решила самостоятельно выследить угонщиков и вернуть любимую «Тойоту». Женщина не стала блокировать свои кредитки и это сработало – вскоре она начала получать в онлайн-банке уведомления об операциях по карточкам: воры исправно покупали фастфуд в Taco Bell, продукты в Walmart и заправляли внедорожник на QuikTrip.

Продолжая отслеживать платежи, Рено с сестрой поехали по следам угонщиков, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. К счастью, им повезло: как раз на последней заправке кассир вспомнил, что подходящую под описание Toyota 4Runner недавно заправляли три женщины, которые обсуждали между собой, что вечером пойдут ужинать в местный ресторан Applebee's. Даниэль с сестрой нашли его, позвонили в полицию и стали ждать неподалёку. Угонщики действительно скоро приехали ужинать и тотчас были схвачены – одна из женщин при этом была с сумкой, телефоном и в туфлях Рено. За два дня они успели порядком намусорить в «Тойоте»: хозяйка сказала, что в салоне плохо пахнет и на сиденьях много пятен от еды и напитков. Полицейские, кстати, не особо оценили поступок владелицы внедорожника и заявили журналистам, что никому не советуют повторять её подвиг, потому что женщина при этом подвергала себя нешуточной опасности. Зато великодушно позволили Даниэль оставить себе упаковку пива, которую угонщики положили в детское кресло.

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