Женщина нашла угнанный автомобиль быстрее полиции

Рено была в туалете с маленьким ребёнком всего несколько минут, но угонщикам оказалось этого более чем достаточно. Когда она вышла на улицу, её Toyota 4Runner уже мчалась куда-то в неизвестном направлении, потому что женщина даже не глушила мотор внедорожника и не вынимала ключ из замка зажигания. На улице стояла жара за 30 градусов и светило солнце, поэтому Даниэль не хотела, чтобы салон нагрелся. Но что ещё хуже, в угнанной машине осталась сумка с телефоном, кошельком, кредитными картами и прочими личными вещами. Позвонив с заправки в полицию и уехав домой на такси, Рено не стала сидеть у телефона в ожидании звонка от полицейских. Она скооперировалась со своей сестрой и решила самостоятельно выследить угонщиков и вернуть любимую «Тойоту». Женщина не стала блокировать свои кредитки и это сработало – вскоре она начала получать в онлайн-банке уведомления об операциях по карточкам: воры исправно покупали фастфуд в Taco Bell, продукты в Walmart и заправляли внедорожник на QuikTrip.