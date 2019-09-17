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15:18

В Японии появился общественный транспорт без водителя

Ближайший месяц автобус будет курсировать в тестовом режиме

Компания Sotetsu Bus запустила в Японии первый в стране беспилотный рейсовый автобус. До 14 октября он будет курсировать в тестовом режиме, а любой желающий сможет прокатиться на нем бесплатно.

Пока что маршрут автобуса довольно скромный — его длина всего 900 метров, а максимальная скорость ограничена на отметке 20 километров в час. В день, по плану компании, он должен совершать по 16 поездок в период с 10 утра до 16 часов дня, когда на дорогах не так много машин, как в час пик.

Тестовый период продлится весь ближайший месяц, до 14 октября. В это время для страховки в кабине водителя будет сидеть сотрудник компании, который возьмет управление в свои руки, если возникнет риск нарушения безопасности.

Маршрут беспилотного автобуса на время тестового периода

По итогам испытания руководство компании хочет разработать уже дорожную партию беспилотных автобусов с системой автономии четвертого, предпоследнего уровня, которая не требует постоянного внимания от водителя и способна самостоятельно управлять транспортным средством. Эти автобусы будут курсировать по полноценным маршрутам наравне с обычным общественным транспортом.

Помимо беспилотного автобуса, в Японии по-прежнему работают над автономным транспортом для Олимпиады, которая пройдет в следующем году. Компания Toyota, например, собирается построить целую линейку беспилотников четвертого уровня. Главной машиной без водителя станет шоу-кар Concept-i, которым можно управлять с помощью голоса — ожидается, что он примет участие в церемонии открытия Игр и в передаче олимпийского огня.