В Японии появился общественный транспорт без водителя

Пока что маршрут автобуса довольно скромный — его длина всего 900 метров, а максимальная скорость ограничена на отметке 20 километров в час. В день, по плану компании, он должен совершать по 16 поездок в период с 10 утра до 16 часов дня, когда на дорогах не так много машин, как в час пик.

Тестовый период продлится весь ближайший месяц, до 14 октября. В это время для страховки в кабине водителя будет сидеть сотрудник компании, который возьмет управление в свои руки, если возникнет риск нарушения безопасности.