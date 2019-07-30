ГАЗель Next станет беспилотной

В настоящее время ведется отработка различных дорожных сценариев, а также оттачивается взаимодействие систем управления. Это необходимо для того, чтобы беспилотная «ГАЗель» безошибочно реагировала в любых ситуациях и вне зависимости от погодных условий. На Горьковском автозаводе не уточнили, когда планируется завершить испытания на закрытых площадках и приступить к тестам на дорогах общего пользования.
В 2018 году в рамках Московского автосалона автопроизводитель представил два беспилотника на базе электробусов «ГАЗель Next». Они оснащались двумя разными типами систем автономного управления с защитой от кибератак.
Первый прототип был комплектован лазерными датчиками (лидарами), которые позволяли распознавать границы проезжей части по косвенным признакам. А второй электробус оборудовали стереокамерами и подсистемой ультразвуковых датчиков большого радиуса действия.
Тогда же сообщалось, что подобные системы появятся на серийных моделях прежде, чем на дороги выпустят полноценные беспилотники.