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13:52

Land Rover соберет уникальный Defender с мотором V8 в магазине одежды

Компания подготовила спецверсию машины для универмага Selfridges

© Тизер версии LR Defender для Selfridges
Подразделение классических автомобилей Land Rover Classic анонсировало создание уникального экземпляра внедорожника Defender. Он будет построен в единственном экземпляре, оснащен восьмицилиндровым двигателем и собран в лондонском универмаге Selfridges на глазах покупателей.

В основе автомобиля лежит пикап Defender 110 образца 2016 года. В «Лэнд Ровере» установили на машину мягкую крышу, покрасили кузов в темно-зеленый цвет, а капот – в желтый (в соответствии с фирменной стилистикой универмага Selfridges). На данный момент уже готово шасси с установленной силовой установкой, которое с помощью крана подняли и «вкатили» через окно первого этажа в сам магазин.

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Внедорожник будет установлен в новом отделении мужской одежды универмага Selfridges, которое откроется 29 октября. В течение ближайших нескольких дней специалисты Land Rover Classic полностью соберут автомобиль, после чего он будет помещен в защитный бокс до тех пор, пока не завершится ремонт этажа.

Эксклюзивный «Дэф» получит ту же силовую установку, что и спецверсия модели под названием Defender Works V8, построенная к 70-летию внедорожника. Она комплектовалась 405-сильным восьмицилиндровым двигателем объемом пять литров, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, усиленными тормозами, перенастроенной подвеской и 18-дюймовыми колесами.

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Спецверсия Land Rover Defender Works V8

С нуля до 96 километров в час такой автомобиль ускоряется за 5,6 секунды. Максимальная скорость – 170 километров в час.

Всего было собрано 150 экземпляров «Дэфа» с мотором V8.

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