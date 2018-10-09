Land Rover соберет уникальный Defender с мотором V8 в магазине одежды

Внедорожник будет установлен в новом отделении мужской одежды универмага Selfridges, которое откроется 29 октября. В течение ближайших нескольких дней специалисты Land Rover Classic полностью соберут автомобиль, после чего он будет помещен в защитный бокс до тех пор, пока не завершится ремонт этажа.

Эксклюзивный «Дэф» получит ту же силовую установку, что и спецверсия модели под названием Defender Works V8, построенная к 70-летию внедорожника. Она комплектовалась 405-сильным восьмицилиндровым двигателем объемом пять литров, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, усиленными тормозами, перенастроенной подвеской и 18-дюймовыми колесами.