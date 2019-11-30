Личные данные водителей продают за миллионы долларов

В Департаменте транспортных средств Калифорнии заявили, что продажа личных данных водителей не является противозаконной и выполняется в строгом соответствии с положением о защите персональной информации. При этом власти делают это якобы в целях повышения безопасности на дорогах, содействия в оценке рисков и исследования дорожного движения. Несмотря на это, многие эксперты подвергли жёсткой критике практику продажи личных данных водителей третьим лицам и потребовали её прекратить. Сенатор и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс также добавил, что калифорнийский Департамент транспортных средств ни в коем случае не должен получать от этого доход, тем более в таком размере.