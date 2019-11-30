Личные данные водителей продают за миллионы долларов

Американские журналисты выяснили, что калифорнийские власти зарабатывают внушительные суммы на продаже личных данных людей, которые получали в местном Департаменте транспортных средств (DMV) водительские удостоверения и ставили на учёт автомобили. Третьим лицам передавали, в частности, имена и фамилии, адреса проживания и другую персональную информацию, получая за это стабильный доход. В 2014 году, к примеру, его размер составил 41 562 735 долларов, а в 2018 году ещё больше — 52 048 236 долларов. Список покупателей личных данных не разглашается, но известно, что среди них есть кредитные брокеры, страховые компании, производители автомобилей, кадровые агентства и частные детективы.
В Департаменте транспортных средств Калифорнии заявили, что продажа личных данных водителей не является противозаконной и выполняется в строгом соответствии с положением о защите персональной информации. При этом власти делают это якобы в целях повышения безопасности на дорогах, содействия в оценке рисков и исследования дорожного движения. Несмотря на это, многие эксперты подвергли жёсткой критике практику продажи личных данных водителей третьим лицам и потребовали её прекратить. Сенатор и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс также добавил, что калифорнийский Департамент транспортных средств ни в коем случае не должен получать от этого доход, тем более в таком размере.