Kia раскрыла глобальный кроссовер Seltos

Что касается габаритов автомобиля, в длину он достигает 4370 миллиметров, колесная база равна 2630 миллиметрам, а передний и задний свесы не превышают 850 миллиметров. Объем багажника – 498 литров.

Ранее были названы цены на Kia Seltos на домашнем южнокорейском рынке: от 19 300 000 (чуть более одного миллиона рублей)