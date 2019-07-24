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8:10

Kia раскрыла глобальный кроссовер Seltos

Мировые продажи модели стартуют до конца 2019 года

В Южной Корее состоялась мировая премьера компактного кроссовера Kia Seltos. Глобальные продажи намечены на третий квартал текущего года, а до российского рынка модель доберется только в 2020 году. Производство будет локализовано на калининградском «Автоторе».

Для новинки предусмотрены три силовых агрегата: турбомотор 1,6 литра мощностью 177 лошадиных сил, 149-сильный двухлитровый «атмосферник и турбодизель 1.6 с непосредственным впрыском и отдачей в 134 силы. Двигатели сочетаются с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, шестидиапазонным «автоматом» и вариатором, передним либо полным приводом. С какими именно моторами и трансмиссиями автомобиль предложат в России пока не известно.

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Появились подробности и об оснащении кроссовера. В зависимости от комплектации он получит 16-, 17- либо 18-дюймовые легкосплавные диски, медиасистему с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, проекционный дисплей, динамическую подсветку салона, систему слежения за рядностью движения и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, у Seltos будет система выбора режимов движения Drive Mode Select, парктроники, камера заднего вида и функция кругового видеообзора, беспроводная зарядка для смартфонов и кресла с вентиляцией.

Что касается габаритов автомобиля, в длину он достигает 4370 миллиметров, колесная база равна 2630 миллиметрам, а передний и задний свесы не превышают 850 миллиметров. Объем багажника – 498 литров.

Ранее были названы цены на Kia Seltos на домашнем южнокорейском рынке: от 19 300 000 (чуть более одного миллиона рублей)