Kia Seltos впервые попал в рейтинг самых популярных кроссоверов России

Августовский рейтинг отличается от июльского: на вторую строчку поднялся Volkswagen Tiguan, опередив не только Kia Sportage, но и Renault Duster. Toyota RAV4, напротив, потеряла одну позицию, опустившись на пятое место. Кроме того, из списка вылетели оба кроссовера Skoda – Karoq, занимавший седьмое место, и Kodiaq (12 строчка). Renault Arkana, которая в июле была продана в количестве 1,4 тысячи экземпляров, также не вошла в рейтинг.
Ниже приведены 12 самых популярных кроссоверов в России в августе.
|Модель
|Август 2020 года
|Август 2019
|Разница
|1. Hyundai Creta
|7 632
|5 522
|2 110
|2. Volkswagen Tiguan
|3 334
|3 134
|200
|3. Renault Duster
|3 101
|3 109
|-8
|4. Kia Sportage
|2 898
|3 850
|-952
|5. Toyota RAV4
|2 534
|2 960
|-3 634
|6. Lada 4x4
|2 473
|2 648
|-426
|7. Hyundai Tucson
|2 371
|1 650
|721
|8. Nissan Qashqai
|1 833
|2 154
|-1 749
|9. Renault Kaptur
|1 785
|2 428
|-321
|10. Kia Seltos
|1 783
|-
|-
|11. Mazda CX-5
|1 780
|2 369
|-589
|12. Mitsubishi Outlander
|1 679
|1 900
|-221
Производство всех перечисленных кроссоверов налажено на российских автозаводах.
Однако если сравнивать продажи кроссоверов за восемь месяцев 2020 года, то единственной моделью, которой удалось выйти в плюс по продажам, оказался Toyota RAV4: с января по июль в стране реализовали 21 902 экземпляра, что на 2,3 тысячи превосходит показатель за аналогичный период 2019 года.