Kia Seltos впервые попал в рейтинг самых популярных кроссоверов России

Августовский рейтинг отличается от июльского: на вторую строчку поднялся Volkswagen Tiguan, опередив не только Kia Sportage, но и Renault Duster. Toyota RAV4, напротив, потеряла одну позицию, опустившись на пятое место. Кроме того, из списка вылетели оба кроссовера Skoda – Karoq, занимавший седьмое место, и Kodiaq (12 строчка). Renault Arkana, которая в июле была продана в количестве 1,4 тысячи экземпляров, также не вошла в рейтинг.

Ниже приведены 12 самых популярных кроссоверов в России в августе.