15:11

Kia Seltos впервые попал в рейтинг самых популярных кроссоверов России

В августе продано почти 1,8 тысячи экземпляров Seltos

Сборка Kia Seltos на Автоторе © Kia
Лиза Будрина
Определены самые продаваемые кроссоверы на российском рынке в августе 2020 года. Из отчёта Ассоциации европейского бизнеса следует, что первую строчку рейтинга по-прежнему удерживает Hyundai Creta, однако есть в списке и новичок: впервые в топ-10 бестселлеров в сегменте вошёл Kia Seltos.

Августовский рейтинг отличается от июльского: на вторую строчку поднялся Volkswagen Tiguan, опередив не только Kia Sportage, но и Renault Duster. Toyota RAV4, напротив, потеряла одну позицию, опустившись на пятое место. Кроме того, из списка вылетели оба кроссовера Skoda Karoq, занимавший седьмое место, и Kodiaq (12 строчка). Renault Arkana, которая в июле была продана в количестве 1,4 тысячи экземпляров, также не вошла в рейтинг.

Ниже приведены 12 самых популярных кроссоверов в России в августе.

МодельАвгуст 2020 годаАвгуст 2019Разница
1. Hyundai Creta7 6325 5222 110
2. Volkswagen Tiguan3 3343 134200
3. Renault Duster3 1013 109-8
4. Kia Sportage2 8983 850-952
5. Toyota RAV42 5342 960-3 634
6. Lada 4x42 4732 648-426
7. Hyundai Tucson2 3711 650721
8. Nissan Qashqai1 8332 154-1 749
9. Renault Kaptur1 7852 428-321
10. Kia Seltos1 783--
11. Mazda CX-51 7802 369-589
12. Mitsubishi Outlander1 6791 900-221

Производство всех перечисленных кроссоверов налажено на российских автозаводах.

Однако если сравнивать продажи кроссоверов за восемь месяцев 2020 года, то единственной моделью, которой удалось выйти в плюс по продажам, оказался Toyota RAV4: с января по июль в стране реализовали 21 902 экземпляра, что на 2,3 тысячи превосходит показатель за аналогичный период 2019 года.

Источник: Ассоциация европейского бизнеса