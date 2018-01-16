Арабы купят полсотни грузовиков Tesla для перевозки мусора

Эмиратская компания Bee’ah, оказывающая услуги по уничтожению и переработке отходов, стала первым ближневосточным покупателем электротягачей Tesla Semi. Руководство фирмы зарезервировала 50 автомобилей, поставки которых начнутся в 2020 году. Об этом сообщает InsideEVs.

Заявка Bee’ah также стала одной из крупнейших. Больше тягачей заказали только PepsiCo и UPS – 100 и 150 автомобилей соответственно. По заявлению представителя Bee’ah, Tesla Semi будут использовать для сбора и транспортировки отходов. В будущем компания из ОАЭ планирует перевести весь свой парк на электротягу.

Парк Bee’ah состоит из компактных машин для уборки улиц, фургонов и грузовиков. Скоро к ним добавить еще 50 электротягачей Tesla.

Презентация электрического тягача Tesla Semi состоялась на специальном мероприятии в ноябре прошлого года. Грузовик оснащен четырьмя электромоторами, может буксировать груз массой до 36 тонн и способен на одной зарядке проезжать до 805 километров.

Для зарядки грузовиков планируется использовать высокоскоростные станции, которые установят вдоль основных американских трасс и на стоянках грузовых автомобилей. Планируется, что после получасовой зарядки на такой станции Tesla Semi сможет проехать 640 километров. Производство Tesla Semi начнется в 2019 году. Цена машины составит минимум 150 000 долларов (8,5 миллиона рублей).

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