Aurus опроверг информацию о снижении цены на седан Senat

Как сообщила «Мотору» директор по маркетингу бренда Татьяна Бегинина, информация о снижении цены на автомобили Aurus является недостоверной. Цены на седан и лимузин Aurus озвучат 23 августа.

Ранее появилась информация о том, что небронированный седан будет стоить 8 миллионов рублей, несмотря на то, что ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что стоимость нового Senat S600 составит 18 миллионов рублей. При этом в интервью он отметил, что цена может измениться, поскольку «пока это продукт фактически штучной сборки».