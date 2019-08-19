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21:20

Aurus опроверг информацию о снижении цены на седан Senat

Официальный прайс-лист раскроют лишь в конце августа

Представители компании Aurus опровергли информацию о том, что небронированный представительский седан Aurus Senat S600 будет стоить на 10 миллионов рублей дешевле изначально заявленной стоимости. Официальный прайс-лист модели раскроют во время презентации первого шоу-рума бренда.

Как сообщила «Мотору» директор по маркетингу бренда Татьяна Бегинина, информация о снижении цены на автомобили Aurus является недостоверной. Цены на седан и лимузин Aurus озвучат 23 августа.

Ранее появилась информация о том, что небронированный седан будет стоить 8 миллионов рублей, несмотря на то, что ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что стоимость нового Senat S600 составит 18 миллионов рублей. При этом в интервью он отметил, что цена может измениться, поскольку «пока это продукт фактически штучной сборки».

Помимо седана S600 и лимузина L700 в модельном ряду Aurus также будут представлены минивэн Arsenal и кабриолет, построенный на базе «Сената». В первую очередь, в продажу поступят седан и лимузин, также в ближайшем будущем появится внедорожник Komendant. О сроках появления у дилеров других моделей пока не сообщается.