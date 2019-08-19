Седан Aurus Senat оказался почти в два раза дешевле ожидаемого

Тогда же министр подчеркнул, что стоимость может измениться, так как это «фактически продукт штучной сборки». Первыми покупателями «Аурусов» могут стать клиенты из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии – этому поспособствует арабский фонд Tawazun, который в феврале этого года приобрел 36-процентную долю компании. Кроме того, желание приобрести все модели бренда изъявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.