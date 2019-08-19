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10:58

Седан Aurus Senat оказался почти в два раза дешевле ожидаемого

СМИ выяснили начальную стоимость модели

Цены на небронированный представительский седан Aurus Senat S600 будут начинаться от восьми миллионов рублей, выяснила «Российская газета». Это значительно меньше, чем ранее заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров: он говорил о 18 миллионах рублей, но не уточнял, о какой именно модели идет речь – седане или лимузине.

Тогда же министр подчеркнул, что стоимость может измениться, так как это «фактически продукт штучной сборки». Первыми покупателями «Аурусов» могут стать клиенты из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии – этому поспособствует арабский фонд Tawazun, который в феврале этого года приобрел 36-процентную долю компании. Кроме того, желание приобрести все модели бренда изъявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Официальный прайс-лист на седан и лимузин Aurus должны рассекретить в день открытия первого шоу-рума марки в деловом центре «Москва-Сити», запланированного на 23 августа. Недавно один из демонстрационных образцов S600 в цвете голубой металлик был замечен неподалеку от салона.

Помимо седана и лимузина в линейку Aurus входит минивэн Arsenal и кабриолет на базе «Сената», но они в свободную продажу пока не поступят. Кроме того, в скором времени модельный ряд пополнится внедорожником Komendant.

Источник: Российская газета