Седан Aurus Senat оказался почти в два раза дешевле ожидаемого

Тогда же министр подчеркнул, что стоимость может измениться, так как это «фактически продукт штучной сборки». Первыми покупателями «Аурусов» могут стать клиенты из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии – этому поспособствует арабский фонд Tawazun, который в феврале этого года приобрел 36-процентную долю компании. Кроме того, желание приобрести все модели бренда изъявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Официальный прайс-лист на седан и лимузин Aurus должны рассекретить в день открытия первого шоу-рума марки в деловом центре «Москва-Сити», запланированного на 23 августа. Недавно один из демонстрационных образцов S600 в цвете голубой металлик был замечен неподалеку от салона.
Помимо седана и лимузина в линейку Aurus входит минивэн Arsenal и кабриолет на базе «Сената», но они в свободную продажу пока не поступят. Кроме того, в скором времени модельный ряд пополнится внедорожником Komendant.