Сенатор Шейкин рассказал, когда в России поменяют ПДД для велосипедистов

«Сейчас важно принятие изменений в правила дорожного движения. Вы знаете, что президент уже обратил внимание на эту проблему, и у Минтранса есть поручение — до 1 июля подготовить возможные варианты изменения правил дорожного движения. Мы в этом направлении с Минтрансом работаем, и я уверен, что до 1 июля все будет подготовлено», — приводит агентство слова Шейкина.

Парламентарий уточнил, что основная задача правки ПДД применительно к СИМ (электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса и другие подобные средства) — распределить их по транспортным потокам. Подготовкой изменений в ПДД занимается Минтранс, отметил Шейкин.

«Электровелосипед, по моему мнению, должен приоритетно передвигаться по выделенной линии для велосипедов. Если нет велодорожки, то у него есть крайняя правая полоса дороги, по потоку», — заключил Шейкин и выступил за запрет на езду на электровелосипедах в местах большого скопления людей.

Поручение ограничить движение электровелосипедов по тротуарам ранее дал нескольким ведомствам президент России Владимир Путин по итогам заседания совета по правам человека (СПЧ) при президенте.

