Момент прохождения Сенной трассы в Спа увековечили в бронзе

Айртон Сенна — один из самых лучших гонщиков в истории Формулы-1. За десять лет выступлений за команды Lotus, McLaren и Williams бразилец выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций, трижды становился чемпионом мира. Сенна погиб в 1994 году во время Гран-при Сан-Марино, когда его машина сорвалась с трассы в повороте «Тамбурелло» и на скорости 218 километров в час врезалась в бетонное ограждение.