Момент прохождения Сенной трассы в Спа увековечили в бронзе

Пол Оз выбрал такую позу Сенны для скульптуры после того, как прочитал цитату гонщика: «Если вы уберете О Руж, вы устраните причину, почему я этим занимаюсь».
Создание трех идентичных статуй заняло 12 месяцев, в течение которых из детали прорабатывались с использованием исторических фотографий и 3D-моделирования. Скульптуры изготовлены к 25-летию с момента гибели Сенны.
Одна из них будет установлена в офисе бразильской благотворительный организации Instituto Ayrton Senna, вторая — рядом с чемпионскими болидами в технологическом центре McLaren. Третью выставят на продажу. Ее цена — 199 тысяч фунтов стерлингов (17,1 миллиона рублей по текущему курсу). Десять процентов от этой суммы передадут Instituto Ayrton Senna, которой руководит сестра Айртона Вивиана.
Айртон Сенна — один из самых лучших гонщиков в истории Формулы-1. За десять лет выступлений за команды Lotus, McLaren и Williams бразилец выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций, трижды становился чемпионом мира. Сенна погиб в 1994 году во время Гран-при Сан-Марино, когда его машина сорвалась с трассы в повороте «Тамбурелло» и на скорости 218 километров в час врезалась в бетонное ограждение.