Сервисы такси подняли цены после снегопада в Москве

В основных популярных локациях значительного роста цен не зафиксировано.

На 10:00 утра количество вышедших на линию машин практически соответствует показателю аналогичного времени недельной давности, когда погодные условия были обычными.

В Дептрансе отметили, что направлено обращение к операторам такси с требованием обеспечить постоянный контроль над стоимостью поездок и принять необходимые меры для предотвращения необоснованного завышения цен.

Также, власти Москвы рекомендовали жителям и гостям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада.

