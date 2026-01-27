Опубликовано 27 января 2026, 11:301 мин.
Сервисы такси подняли цены после снегопада в Москве
В Москве сервисы такси изменили цены на поездки после снегопада. Как сообщает столичный Дептранс, в сервисе такси наблюдаются повышенные коэффициенты в отдельных локациях города, где на линии меньше автомобилей, чем необходимо для выполнения заказов.
© Наталья Селиверстова / РИА Новости
В основных популярных локациях значительного роста цен не зафиксировано.
На 10:00 утра количество вышедших на линию машин практически соответствует показателю аналогичного времени недельной давности, когда погодные условия были обычными.
В Дептрансе отметили, что направлено обращение к операторам такси с требованием обеспечить постоянный контроль над стоимостью поездок и принять необходимые меры для предотвращения необоснованного завышения цен.
Также, власти Москвы рекомендовали жителям и гостям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада.
