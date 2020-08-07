15:00

Коронавирус помешал выходу 1000-сильного гибрида Ferrari

Старт продаж перенесли на конец года

Ferrari SF90 Stradale
Анастасия Дубина
Компания Ferrari объявила о переносе срока поставок в дилерские центры 1000-сильного гибридного суперкара SF90 Stradale. Из-за эпидемии коронавируса производитель не успевает получить необходимые детали для модели.

Ожидалось, что первый серийный гибридный суперкар Ferrari поступит в дилерские центры в первой половине 2020 года. Однако начавшаяся пандемия COVID-19, вынудила марку приостановить производство и отложить поставки SF90 Stradale клиентам.

Генеральный директор Ferrari Луи Камиллери объявил, что несмотря на то, что производство итальянских суперкаров возобновилось еще 3 мая, многие поставщики комплектующих продолжают испытывать проблемы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. В связи с этим, срок поставок Ferrari SF90 Stradale отложен на конец 2020 года. Стоимость модели пока не раскрывается.

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale оборудован гибридной силовой установкой, включающей в себя битурбированный четырехлитровый V8, а также три электромотора. Суммарная отдача составляет 1000 лошадиных сил. Вместе с агрегатами работает восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. До «сотни» супергибрид разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 340 километров в час.

Как собирают Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale дебютировал в мае прошлого года. Модель стала первым подключаемым гибридом, а также самым мощным дорожным автомобилем в истории итальянской марки.

Источник: Automotive News