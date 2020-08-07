Коронавирус помешал выходу 1000-сильного гибрида Ferrari

Ожидалось, что первый серийный гибридный суперкар Ferrari поступит в дилерские центры в первой половине 2020 года. Однако начавшаяся пандемия COVID-19, вынудила марку приостановить производство и отложить поставки SF90 Stradale клиентам.
Генеральный директор Ferrari Луи Камиллери объявил, что несмотря на то, что производство итальянских суперкаров возобновилось еще 3 мая, многие поставщики комплектующих продолжают испытывать проблемы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. В связи с этим, срок поставок Ferrari SF90 Stradale отложен на конец 2020 года. Стоимость модели пока не раскрывается.
Ferrari SF90 Stradale оборудован гибридной силовой установкой, включающей в себя битурбированный четырехлитровый V8, а также три электромотора. Суммарная отдача составляет 1000 лошадиных сил. Вместе с агрегатами работает восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. До «сотни» супергибрид разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 340 километров в час.
Ferrari SF90 Stradale дебютировал в мае прошлого года. Модель стала первым подключаемым гибридом, а также самым мощным дорожным автомобилем в истории итальянской марки.