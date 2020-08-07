Коронавирус помешал выходу 1000-сильного гибрида Ferrari

Ожидалось, что первый серийный гибридный суперкар Ferrari поступит в дилерские центры в первой половине 2020 года. Однако начавшаяся пандемия COVID-19, вынудила марку приостановить производство и отложить поставки SF90 Stradale клиентам.

Генеральный директор Ferrari Луи Камиллери объявил, что несмотря на то, что производство итальянских суперкаров возобновилось еще 3 мая, многие поставщики комплектующих продолжают испытывать проблемы из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. В связи с этим, срок поставок Ferrari SF90 Stradale отложен на конец 2020 года. Стоимость модели пока не раскрывается.