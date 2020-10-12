Видео: российский вездеход «Шаман» испытали на пляже Дубая

Первое, что поразило ведущую — размеры российского вездехода. По ее словам, в сравнении с «Шаманом» шестиколесный внедорожник Mercedes-AMG G63 6x6 может показаться миниатюрной машиной. Удивление вызвал и тот факт, что отечественный вездеход, оборудованный восемью огромными колесами, с легкостью передвигался по воде. Амфибийные свойства машины позволяют иначе взглянуть на понятие «бездорожье», а также расширить область эксплуатации изначально классического вездехода.

Далее тест-драйв продолжился на пляже. Благодаря уникальному рулевому управлению, восьмиколесная машина, с отдельным приводом на каждое колесо, смогла на скорости передвигаться боком по рыхлому песку. Подобная функция недоступна большинству мировых внедорожников.