Видео: российский вездеход «Шаман» испытали на пляже Дубая

Первое, что поразило ведущую — размеры российского вездехода. По ее словам, в сравнении с «Шаманом» шестиколесный внедорожник Mercedes-AMG G63 6x6 может показаться миниатюрной машиной. Удивление вызвал и тот факт, что отечественный вездеход, оборудованный восемью огромными колесами, с легкостью передвигался по воде. Амфибийные свойства машины позволяют иначе взглянуть на понятие «бездорожье», а также расширить область эксплуатации изначально классического вездехода.
Далее тест-драйв продолжился на пляже. Благодаря уникальному рулевому управлению, восьмиколесная машина, с отдельным приводом на каждое колесо, смогла на скорости передвигаться боком по рыхлому песку. Подобная функция недоступна большинству мировых внедорожников.
Видео: Supercar Blondie
Габариты «Шамана 8x8» составляют 6,3 метра в длину и 2,7 метра в высоту. Дорожный просвет машины равен 450 миллиметрам. В движение российский вездеход приводит трехлитровый дизельный двигатель мощностью 170 лошадиных сил. Максимальная скорость модели на суше составляет 70 километров в час, в то время как по воде машина может передвигаться со скоростью семь километров в час. Благодаря топливному баку на 270 литров, вездеход может поехать 1 215 километров на одной заправке. В России восьмиколесный «Шаман» можно приобрести за 10,5 миллионов рублей.
В ноябре прошлого года Минпромторг России объявил о том, что один из первых вездеходов «Шаман», выпущенный компанией «Авторос», поступил на службу полиции Дубая. Восьмиколесная машина будет патрулировать пустыню и участвовать в спасательных операциях.