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13:43

Посмотрите, как Шакил О'Нил втискивается в Smart

Легенда баскетбола решил прокатиться на одном из самых маленьких автомобилей в мире

Игрок НБА Шакил О'Нил, в котором 2,16 метра роста и 150 килограммов веса, попытался уместиться в полутораметровый компакт-кар Smart, и у него получилось. Конечно, о комфорте и удобстве (и безопасности) речь не идет, но зато спортсмен доказал, что при должной сноровке «Смарты» подходят для людей разных комплекций.

О’Нил не только целиком поместился в автомобиль, но и даже тронулся с места. Можно предположить, что с таким водителем за рулем Smart вряд ли сможет продемонстрировать впечатляющую динамику, например заявленный компанией разгон от 0 до 100 километров в час за 9,5 секунды.

Ранее стало известно, что Smart откажется от сборки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и будет производить исключительно электромобили.

Весной этого года акции бренда выкупила китайская компания Geely. Тогда же сообщалось, что Smart выпустит ограниченную серию автомобилей #21: тираж составит всего 21 экземпляр, что символизирует и 21 год, прошедший с появления первой модели. После этого производство «Смартов» с бензиновыми моторами будет завершено.