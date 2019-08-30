Посмотрите, как Шакил О'Нил втискивается в Smart

Ранее стало известно, что Smart откажется от сборки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и будет производить исключительно электромобили.

Весной этого года акции бренда выкупила китайская компания Geely. Тогда же сообщалось, что Smart выпустит ограниченную серию автомобилей #21: тираж составит всего 21 экземпляр, что символизирует и 21 год, прошедший с появления первой модели. После этого производство «Смартов» с бензиновыми моторами будет завершено.