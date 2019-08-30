Посмотрите, как Шакил О'Нил втискивается в Smart

О’Нил не только целиком поместился в автомобиль, но и даже тронулся с места. Можно предположить, что с таким водителем за рулем Smart вряд ли сможет продемонстрировать впечатляющую динамику, например заявленный компанией разгон от 0 до 100 километров в час за 9,5 секунды.
Ранее стало известно, что Smart откажется от сборки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и будет производить исключительно электромобили.
Весной этого года акции бренда выкупила китайская компания Geely. Тогда же сообщалось, что Smart выпустит ограниченную серию автомобилей #21: тираж составит всего 21 экземпляр, что символизирует и 21 год, прошедший с появления первой модели. После этого производство «Смартов» с бензиновыми моторами будет завершено.