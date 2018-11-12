Калифорнийские пожарные спасли от огня редкий «Мустанг»

В интервью изданию Autoweek Чиу сообщил, что маслкар — единственное, что пожарным удалось спасти. Охваченный огнем от бушующих в местности лесных пожаров дом полностью сгорел. А машину отбуксировали на небольшое расстояние, чтобы пламя не смогло до нее добраться.
Malibu fire, you can see Shelby GT350 safe on right side of the picture: https://t.co/eaivhymsFe#MalibuFire#GT350 pic.twitter.com/ncMF2IE1xw— Team Shelby (@TeamShelbyClub) 10 ноября 2018 г.
Всего в 1966 году было выпущено 1373 фастбека. В их числе два прототипа и четыре машины для дрэг-рейсинга. От обычных «Мустангов» GT350 отличался форсированным с 275 до 310 сил 4,7-литровым мотором V8, двойным выхлопом и воздуховодами для тормозов. Небольшое количество машин 1966 года оснастили приводными нагнетателями Paxton, увеличившим отдачу двигателя до 446 лошадиных сил.
На данный момент в Калифорнии бушуют три крупных пожара, один из которых — в северной части — стал самым разрушительным в истории штата. Огонь практически уничтожил город Парадайс, затронул округ Вентура недалеко от Лос-Анджелеса и движется в сторону пляжей Малибу.
Ранее в гараже пожилой жительницы США обнаружили одну из версий Shelby GT 350, построенную для прокатной фирмы Hertz — GT 350-H. В конце 1966 года компания предлагала арендовать машины этой серии , используя заманчивый слоган — Rent-a-Racer («арендуй гоночную машину»).