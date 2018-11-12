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14:33

Калифорнийские пожарные спасли от огня редкий «Мустанг»

Из горящего дома им удалось отбуксировать автомобиль на безопасное расстояние

© Фото: Ringo H.W. Chiu (AP)
Фотограф Ринго Чиу запечатлел, как пожарные Калифорнии спасают из гаража горящего дома редкий экземпляр классического Ford Mustang — Shelby GT350. Инцидент произошел недалеко от озера Малибу, который расположен между пляжем Малибу и долиной Конехо.

В интервью изданию Autoweek Чиу сообщил, что маслкар — единственное, что пожарным удалось спасти. Охваченный огнем от бушующих в местности лесных пожаров дом полностью сгорел. А машину отбуксировали на небольшое расстояние, чтобы пламя не смогло до нее добраться.

Всего в 1966 году было выпущено 1373 фастбека. В их числе два прототипа и четыре машины для дрэг-рейсинга. От обычных «Мустангов» GT350 отличался форсированным с 275 до 310 сил 4,7-литровым мотором V8, двойным выхлопом и воздуховодами для тормозов. Небольшое количество машин 1966 года оснастили приводными нагнетателями Paxton, увеличившим отдачу двигателя до 446 лошадиных сил.

На данный момент в Калифорнии бушуют три крупных пожара, один из которых — в северной части — стал самым разрушительным в истории штата. Огонь практически уничтожил город Парадайс, затронул округ Вентура недалеко от Лос-Анджелеса и движется в сторону пляжей Малибу.

Ранее в гараже пожилой жительницы США обнаружили одну из версий Shelby GT 350, построенную для прокатной фирмы Hertz — GT 350-H. В конце 1966 года компания предлагала арендовать машины этой серии , используя заманчивый слоган — Rent-a-Racer («арендуй гоночную машину»).

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