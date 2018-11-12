Калифорнийские пожарные спасли от огня редкий «Мустанг»

Всего в 1966 году было выпущено 1373 фастбека. В их числе два прототипа и четыре машины для дрэг-рейсинга. От обычных «Мустангов» GT350 отличался форсированным с 275 до 310 сил 4,7-литровым мотором V8, двойным выхлопом и воздуховодами для тормозов. Небольшое количество машин 1966 года оснастили приводными нагнетателями Paxton, увеличившим отдачу двигателя до 446 лошадиных сил.