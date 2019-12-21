Shelby выпустит спецсерию Mustang Super Snake в раскраске 1970 года

Дизайнеры Shelby предлагают выбрать из оранжевого, кислотно-зелёного или чёрного окраса. Фирменные полосы посередине крыши, багажника, капота и бамперов, а также вставки вдоль порогов могут быть соответственно чёрного или кислотно-зелёного цвета. Сочетать оранжевый и зелёный цвет друг с другом нельзя. Дополняют картину антрацитовые десятиспицевые 20-дюймовые диски.
Фото: Shelby
Интерьер спецверсии отличается сиденьями с зелёными или оранжевыми акцентами, оригинальными накладками на порогах, а также уникальными ковриками.
В остальном внешность лимитированных суперкаров идентична обычным рестайлинговым «Мустангам» с пакетом Shelby Super Snake: они отличаются от менее производительных фастбеков и кабриолетов агрессивным аэродинамическим обвесом, специальной радиаторной решёткой Shelby и капотом с дополнительными прорезями.
Ford
Под капотом Shelby Super Snake 5,0-литровый V8 с механическим нагнетателем, который выдаёт 720 или 836 лошадиных сил в зависимости от степени давления наддува. Американский суперкар можно заказать с 6-ступенчатой «механикой» или 10-диапазонным «автоматом». Привод — на заднюю ось. С места до 96 километров в час автомобиль может разогнаться за 3,5 секунды.
Хотя для США планируют выпустить всего 30 Shelby Super Snake в цветовых сочетаниях 1970 года, общее число лимитированных суперкаров будет выше, так как «некоторое число машин будет построено дистрибьюторами Shelby по всему миру».
Прайс-лист особой серии «Мустангов» пока не опубликован, но доступными автомобили не будут, ведь полтора года назад цены на «обычные» Shelby Super Snake начинались со 113 445 долларов США (около 7,06 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения цены на обычный Mustang в США начинаются с 26 670 долларов (1,66 миллиона рублей), а пятилитровый фастбек можно купить за 35 630 долларов (2,2 миллиона рублей).