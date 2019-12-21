Shelby выпустит спецсерию Mustang Super Snake в раскраске 1970 года

Хотя для США планируют выпустить всего 30 Shelby Super Snake в цветовых сочетаниях 1970 года, общее число лимитированных суперкаров будет выше, так как «некоторое число машин будет построено дистрибьюторами Shelby по всему миру».

Прайс-лист особой серии «Мустангов» пока не опубликован, но доступными автомобили не будут, ведь полтора года назад цены на «обычные» Shelby Super Snake начинались со 113 445 долларов США (около 7,06 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения цены на обычный Mustang в США начинаются с 26 670 долларов (1,66 миллиона рублей), а пятилитровый фастбек можно купить за 35 630 долларов (2,2 миллиона рублей).