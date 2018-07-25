В заваленном хламом гараже нашли редкую модель Shelby

Ведущий передачи The Barn Find Hunter Том Коттер обнаружил в одном из гаражей на территории фермы во Флориде заваленный различным хламом уникальный кабриолет Shelby Mustang GT500 образца 1970 года. Всего таких машин было выпущено 335 штук. Модель считается очень ценной и занимает особое место в ряду американских маслкаров.

Владелец «Мустанга» Рик Лакхард рассказал, что поставил машину в гараж два года назад из-за финансовых трудностей, и с тех пор даже не задумывался восстановить ее и снова использовать для поездок. Перед тем как оставить маслкар в гараже оригинальный двигатель автомобиля полностью перебрали.

Под капотом Shelby Mustang GT500 установлен 7,0-литровый 428 Cobra Jet V8, отдача которого составляет 360 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. В 60-х годах одна из версий этого агрегата устанавливалась на полицейские перехватчики и драгстеры категории stock и super stock. На «Мустанге» двигатель сопряжен с опциональной автоматической трансмиссией.

Видео с YouTube-канала Hagerty.

В мае Том Коттер вскрыл гараж, в котором более 60 лет простоял один из ранних экземпляров купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Найденный автомобиль — это 43 экземпляр модели, выпущенный в 1954 году. Цена машины после восстановления может составить один миллион долларов.