В Северном море загорелся грузовой корабль с 3000 автомобилей на борту

В Северном море загорелся грузовой корабль с 3000 автомобилей на бортуЭкипаж не сумел самостоятельно справиться с огнем
В Северном море рядом с Нидерландами загорелось грузовое судно, перевозящее 3000 машин. По данным издания Algemeen Dagblad, пожар произошел из-за возгорания аккумуляторной батареи одного из электромобилей. Экипаж корабля пытался самостоятельно потушить пламя, однако сделать этого не удалось. В результате чрезвычайного происшествия погиб сотрудник сухогруза. К тушению пожара подключились спасатели.
Горящее судно находится в 27 километрах от острова Амеланд в Северном море. После того, как экипаж не сумел справиться с огнем, команду пришлось эвакуировать. В настоящий момент потушить корабль пытаются спасатели. Однако сотрудники экстренных служб не могут подняться на борт.
Чтобы предотвратить дрейф горящего сухогруза в сторону морских торговых путей береговая охрана взяла корабль на буксир. Кроме того, спасатели пытаются не допустить разлива топлива в море и затопления судна, на борту которого находится три тысячи транспортных средств.
В начале февраля недалеко от Вьетнама загорелся корабль, перевозивший 4500 автомобилей Chery. В результате пожара все машины оказались уничтожены.