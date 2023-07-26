В Северном море загорелся грузовой корабль с 3000 автомобилей на борту

Горящее судно находится в 27 километрах от острова Амеланд в Северном море. После того, как экипаж не сумел справиться с огнем, команду пришлось эвакуировать. В настоящий момент потушить корабль пытаются спасатели. Однако сотрудники экстренных служб не могут подняться на борт.