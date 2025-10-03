Шведский кроссовер Polestar 3 получил более мощные электродвигатели

Главным изменением стал переход на современную 800-вольтовую электрическую архитектуру вместо прежней 400-вольтовой, а кроме того, была проведена установка более производительных моторов. Однако эти улучшения повлияли на дальность поездки — у некоторых модификаций запас хода сократился.

Благодаря повышенному вольтажу, кроссовер теперь может заряжаться на мощных станциях с силой тока до 350 киловатт. Это позволяет восполнить заряд батареи с 10 до 80% всего за 22 минуты, что на четверть быстрее, чем у предыдущей версии. Кроме того, единую батарею ёмкостью 111 киловатт-часов заменили на два разных варианта. Для моделей с одним мотором предназначен аккумулятор на 92 киловатт-часа, а для полноприводных версий — на 106 киловатт-часов. Оба производятся компанией CATL.