Шведский кроссовер Polestar 3 получил более мощные электродвигатели

Шведский кроссовер Polestar 3 получил более мощные электродвигателиНа рынок обновлённая модель выйдет в этом году, а первой страной продаж станет Великобритания
Главным изменением стал переход на современную 800-вольтовую электрическую архитектуру вместо прежней 400-вольтовой, а кроме того, была проведена установка более производительных моторов. Однако эти улучшения повлияли на дальность поездки — у некоторых модификаций запас хода сократился.
Благодаря повышенному вольтажу, кроссовер теперь может заряжаться на мощных станциях с силой тока до 350 киловатт. Это позволяет восполнить заряд батареи с 10 до 80% всего за 22 минуты, что на четверть быстрее, чем у предыдущей версии. Кроме того, единую батарею ёмкостью 111 киловатт-часов заменили на два разных варианта. Для моделей с одним мотором предназначен аккумулятор на 92 киловатт-часа, а для полноприводных версий — на 106 киловатт-часов. Оба производятся компанией CATL.
В результате таких изменений дистанция, которую автомобиль может проехать без подзарядки, теперь варьируется от 593 до 604 километров. Правда, у прошлой версии этот показатель составлял от 567 до 706 километров. Небольшой прирост в дальности получила лишь самая мощная комплектация Performance, в то время как базовая версия потеряла сразу 102 километра. При этом в компании заявляют, что энергоэффективность нового Polestar 3 выросла на 6%, отчасти благодаря функции отключения переднего электромотора при равномерном движении.
Особое внимание производитель уделяет совершенно новому электродвигателю на задней оси. В базовой версии он выдает 333 лошадиные силы и 480 Ньютон-метров крутящего момента, разгоняя кроссовер до 100 километров в час за 6,5 секунд. Максимальная скорость машины — 210 километров в час.
В полноприводных модификациях к нему добавляется передний мотор, что увеличивает общую мощность до 544 лошадиных сил и 740 Ньютон-метров, либо до 680 лошадиных сил и 870 Ньютон-метров в топовой версии. Таким образом, каждая модификация стала мощнее, а версия Performance прибавила целых 163 лошадиные силы. Её разгон до 100 километров в час теперь занимает всего 3,9 секунды вместо прежних 4,7 секунды.
Ещё одним значительным улучшением стала замена «мозга» автомобиля. Кроссовер получил новый процессор Nvidia Drive AGX Orin, что увеличило производительность бортовой вычислительной системы с 30 до 254 триллионов операций в секунду. Компания гарантирует, что этот мощный чип будет установлен не только на новые машины, но и на уже проданные экземпляры.
Среди других новшеств — возможность заказа активной пневматической подвески для промежуточной версии, которая раньше была эксклюзивом для самой мощной модификации.