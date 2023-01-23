В России появились гибриды Toyota Sienta за 750 000 рублей

В России появились гибриды Toyota Sienta за 750 000 рублейМикровэн Toyota Sienta предлагают доставить под заказ из Японии
Российский автомобильный рынок благодаря параллельному импорту пополнился новой бюджетной моделью. Издание «Газета.Ru» сообщило, что дилерские центры из Приморского края выставили на продажу новые компактные праворульные Toyota Sienta третьего поколения. Причем к покупке доступны как новые автомобили, так и модели с небольшим пробегом. Приобрести микровэны с доставкой из Страны восходящего солнца можно от 750 000 рублей. Ознакомиться с новинками можно на сайтах автосалонов.
Toyota Sienta третьего поколения представили в Японии в августе прошлого года. Модель построена на модульной архитектуре TNGA-B, которая лежит в основе хэтчбеков Yaris и Yaris Cross. Российские дилеры предлагают привезти переднеприводные Sienta, оборудованные гибридной силовой установкой, в состав которой входит полуторалитровый бензиновый двигатель и электромотор. Отдача системы составляет 120 лошадиных сил. Коробка передач – вариатор.
В список опций микровэна входят сдвижные боковые двери с функцией открывания без ключа, камеры кругового обзора, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, а также USB-разъемы, встроенные в спинки передних сидений, и набор систем активной безопасности.
Toyota Sienta
Фото: Toyota
Toyota Sienta с пробегом до четырех тысяч километров продавцы оценивают в 750 000 рублей. Новые микровэны обойдутся российским покупателям на сто тысяч рублей дороже.
На прошлой неделе российские автосалоны выставили на продажу миниатюрные хэтчбеки Suzuki Hustler. Кей-кары 2022 года предложили приобрести от 600 000 рублей.