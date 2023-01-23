В России появились гибриды Toyota Sienta за 750 000 рублей

Микровэн Toyota Sienta предлагают доставить под заказ из Японии

Российский автомобильный рынок благодаря параллельному импорту пополнился новой бюджетной моделью. Издание «Газета.Ru» сообщило, что дилерские центры из Приморского края выставили на продажу новые компактные праворульные Toyota Sienta третьего поколения. Причем к покупке доступны как новые автомобили, так и модели с небольшим пробегом. Приобрести микровэны с доставкой из Страны восходящего солнца можно от 750 000 рублей. Ознакомиться с новинками можно на сайтах автосалонов.