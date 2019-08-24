Ford заставит пассажиров держать своё мнение при себе

Если верить совместному исследованию американской компании Ford и социолога Джесс Карбино, 68% нынешних водителей считают, что электронные помощники вождения в современных автомобилях способны утихомирить не в меру активных пассажиров, часто раздающих неуместные советы. Это должно сделать поездки в автомобиле более спокойными и, как следствие, безопасными. «Форд» намекает, что для этого как раз и создан фирменный комплекс ассистентов Co-Pilot360.
В него входит стандартный набор вспомогательной электроники — система предупреждения об объектах в слепых зонах, система предупреждения о встречном движении, система автоматического торможения и другие. Они способны снизить риск попадания в аварию и повысить уверенность пассажиров в способностях водителя. Карбино считает, что в результате так называемые backseat drivers перестанут комментировать вождение и займутся более полезными делами.