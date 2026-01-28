Сильный пожар произошел на бывшем заводе Volkswagen Калуге

Согласно данным Telegram-канала Mash, площадь возгорания на данный момент достигает примерно 4000 квадратных метров. Источником огня, по предварительной информации, послужил пластик в кузовном цехе.

В дальнейшем пламя перекинулось на пенопласт, использовавшийся для внутренней отделки помещения. Пострадавших при пожаре не зафиксировано.

