Новости
Опубликовано 28 января 2026, 12:41
1 мин.

Сильный пожар произошел на бывшем заводе Volkswagen Калуге

Мощный пожар произошел на бывшем заводе Volkswagen Калуге, где собирают машины Tenet. Масштабный пожар вспыхнул на территории бывшего автомобильного завода Volkswagen в Калуге, где в настоящее время производятся автомобили российского бренда Tenet (Chery).
Сильный пожар произошел на бывшем заводе Volkswagen Калуге
© Mash
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Согласно данным Telegram-канала Mash, площадь возгорания на данный момент достигает примерно 4000 квадратных метров. Источником огня, по предварительной информации, послужил пластик в кузовном цехе.

В дальнейшем пламя перекинулось на пенопласт, использовавшийся для внутренней отделки помещения. Пострадавших при пожаре не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.

Источник:Mash
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#CHERY