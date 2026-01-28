Опубликовано 28 января 2026, 12:411 мин.
Сильный пожар произошел на бывшем заводе Volkswagen Калуге
Мощный пожар произошел на бывшем заводе Volkswagen Калуге, где собирают машины Tenet. Масштабный пожар вспыхнул на территории бывшего автомобильного завода Volkswagen в Калуге, где в настоящее время производятся автомобили российского бренда Tenet (Chery).
© Mash
Согласно данным Telegram-канала Mash, площадь возгорания на данный момент достигает примерно 4000 квадратных метров. Источником огня, по предварительной информации, послужил пластик в кузовном цехе.
В дальнейшем пламя перекинулось на пенопласт, использовавшийся для внутренней отделки помещения. Пострадавших при пожаре не зафиксировано.
