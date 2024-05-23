Гонконгская компания не оставляет попыток обанкротить «Москвич»

Иск Silver Basis к «Москвичу» был подан в 2023 году. Спор относится к тому периоду, когда столичный завод еще принадлежал французскому Renault, и касается неисполнения условий договора, заключенного с «Рено Россия» в 2020 году. Гонконгская компания утверждает, что российская сторона имеет перед ней задолженность в размере 2,5 миллиона евро, и требует взыскать эту сумму с завода, который в 2022 году встал на баланс Москвы. Помимо 2,5 миллиона евро, Silver Basis требует 124 тысячи евро неустойки и признания «Москвича» банкротом.