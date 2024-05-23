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Новости
Опубликовано 23 мая 2024, 17:15
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Гонконгская компания не оставляет попыток обанкротить «Москвич»

Адвокаты фирмы Silver Basis дополнили исковые требования
В деле о возможном банкротстве «Москвича» появились новые подробности. Гонконгская компания продолжает добиваться банкротства российского автозавода: Silver Basis подала иск к «Москвичу» с требованием заплатить за поставки комплектующих 2,5 миллионов евро, взыскать с предприятия 124 тысячи евро неустойки и признать его банкротом. В начале мая суд приостановил исполнение дела, однако после этого адвокаты Silver Basis дополнили исковые требования. Телеграм-канал «Автопоток» отмечает, что такое объявление — юридически необходимая процедура перед подачей заявления в арбитраж.
Гонконгская компания не оставляет попыток обанкротить «Москвич»
© Москвич
Лиза Будрина

Иск Silver Basis к «Москвичу» был подан в 2023 году. Спор относится к тому периоду, когда столичный завод еще принадлежал французскому Renault, и касается неисполнения условий договора, заключенного с «Рено Россия» в 2020 году. Гонконгская компания утверждает, что российская сторона имеет перед ней задолженность в размере 2,5 миллиона евро, и требует взыскать эту сумму с завода, который в 2022 году встал на баланс Москвы. Помимо 2,5 миллиона евро, Silver Basis требует 124 тысячи евро неустойки и признания «Москвича» банкротом.

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В «Москвиче» в ответ на это заявили, что никаких оснований для банкротства нет — у автозавода «устойчивое финансовое положение». «Завод выполняет все требования перед своими партнерами и все обязательства по закону, — подчеркнули в компании. — Претензии гонконгской компании непосредственно к „Москвичу“, включая попытку заявления о банкротстве автозавода, являются манипуляцией общественным мнением и не имеют обоснования».

В середине мая Арбитражный суд Москвы не принял к производству заявление Silver Basis, посчитав, что основания для него отсутствуют. Согласно новой публикации на Федресурсе, датированной 22 мая, Silver Basis вновь намерена обратиться в арбитражный суд и попытаться добиться банкротства «Москвича». В документе отмечается, что «задолженность должника подтверждается решением арбитражного суда города Москвы от 24 ноября 2023 года».

Источник:Автопоток / t.me, Федресурс
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Москвич
#Автопром