Оборонное подразделение GM показало облик нового пикапа Chevrolet Silverado

Судя по описанию, Chevrolet Silverado ZH2 получит подвеску Multimatic с выносными резервуарами и запатентованными золотниковыми клапанами DSSV (Dynamic Suspensions Spool Valve), усовершенствованную литий-ионную батарею и новую силовую установку Hydrotec с тремя баллонами для водорода. Вся начинка разместится на усиленной платформе. Запас хода пикапа превысит 640 километров. Silverado ZH2 сможет работать в условиях экстремально низких температур и передвигаться по любому бездорожью.