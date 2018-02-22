Американцы оснастили пикап Silverado компрессорным мотором 6.8 V8
Американское ателье Specialty Vehicle Engineering (SVE) из Томс Ривер, Нью Джерси, представило собственную версию пикапа Chevrolet Silverado. Новинка под названием Yenko Silverado получила компрессорный 6,8-литровый двигатель и заниженную подвеску. Всего компания планирует выпустить 25 экземпляров пикапа.
Yenko Silverado построен на базе машины с короткой базой и одинарной кабиной, оснащенной пакетом Z51. В его состав входит защита раздаточной коробки, система помощи при спуске и самоблокирующийся дифференциал на задней оси. Двигатель тюнингового пикапа выдает 811 лошадиных сил и 1017 Нм крутящего момента.
В список оснащения «заряженного» Silverado входят тормоза Brembo, усиленные амортизаторы Rancho, 22-дюймовые колесные диски, новая выпускная система и отделка салона кожей.
Ранее SVE представила 1014-сильную модификацию купе Chevrolet Camaro — YENKO/SC Stage II. Новинку, построенную на базе версии SS с трек-пакетом 1LE, оснастили V-образной «восьмеркой», объем которой увеличен с 6,2 до 6,8 литра.