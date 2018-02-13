Ателье Specialty Vehicle Engineering представило свою версию спорткупе

Пульс

Американцы построят двадцать пять 1014-сильных «Камаро»

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13 февраля 2018

Американское ателье Specialty Vehicle Engineering представило 1014-сильную модификацию купе Chevrolet Camaro — YENKO/SC Stage II. Новинку, построенную на базе версии SS с трек-пакетом 1LE, выпустят в количестве 25 экземпляров.

Новинка оснащена V-образной «восьмеркой», объем которой увеличен с 6,2 до 6,8 литра. Двигатель укомплектован механическим нагнетателем, новым коленвалом, коваными алюминиевыми поршнями и модернизированной топливной системой с новыми форсунками.

После доработок агрегат выдает 1014 сил и 1185 Нм крутящего момент. Коробка — шестиступенчатая «механика». Двигатель стандартного Camaro SS развивает 461 лошадиную силу (616 Нм).

Динамические характеристики «Камаро» после тюнинга не уточняются.

В список оснащения YENKO/SC Stage II Camaro входит адаптивная подвеска Magnetic Ride Control, самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением, спортивная подвеска, тормоза Brembo и улучшенная система охлаждения.

Летом 2017 года американская компания Vengeance Racing представила самую быструю версию купе Camaro шестого поколения. Машину построили на базе ZL1-версии и оснастили 1047-сильным двигателем V8.

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