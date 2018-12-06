Представлен еще один Chevrolet Silverado HD. С другим дизайном

Пикап High Country – это топовая и самая дорогая модификация модели. От LT она отличается дизайном фар, хромированной решеткой радиатора, бамперами в цвет кузова и классической эмблемой-бабочкой вместо надписи «Chevrolet» на передке. Другие версии нового «Сильверадо» будут называться Work Truck, Custom и LTZ.
Аналогичный подход с разным дизайном передней части кузова для разных комплектаций компания Chevrolet использует для пикапа Silverado 1500. Всего у модели насчитывается восемь версий, каждая из которых отличается оформлением решетки радиатора, бамперов и колесных дисков.
Детальной информации о семействе Silverado HD пока нет. Известно лишь, что семейство будет предлагаться с бензиновым двигателем и шестиступенчатой трансмиссией, а также с дизелем объемом 6,6 литра, который выдает 1234 Нм момента и работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» Allison.
Ожидается, что к американским дилерам Chevrolet Silverado HD нового поколения поступит в середине следующего года.