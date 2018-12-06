Представлен еще один Chevrolet Silverado HD. С другим дизайном

Детальной информации о семействе Silverado HD пока нет. Известно лишь, что семейство будет предлагаться с бензиновым двигателем и шестиступенчатой трансмиссией, а также с дизелем объемом 6,6 литра, который выдает 1234 Нм момента и работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» Allison.