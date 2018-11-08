Датский производитель велосипедов выпустил минималистичный электрокар

Описывая электромобиль, его создатели говорят о смене парадигмы в том, как общество представляет современный транспорт, социальных инновациях, дизайн-мышлении и городской мобильности. По их мнению, такие минималистичные машины могли бы использовать жители перенаселенных городов. К слову, в серийное производство SIN хотят запустить уже в 2021 году.