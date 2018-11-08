Датский производитель велосипедов выпустил минималистичный электрокар

Описывая электромобиль, его создатели говорят о смене парадигмы в том, как общество представляет современный транспорт, социальных инновациях, дизайн-мышлении и городской мобильности. По их мнению, такие минималистичные машины могли бы использовать жители перенаселенных городов. К слову, в серийное производство SIN хотят запустить уже в 2021 году.
В основе SIN лежит плоский модуль шасси, в котором размещены два блока аккумуляторов (их масса 200 килограммов): емкость основного составляет 14 киловатт-часов, быстросъемного — шесть. Они питают четыре интегрированных в ступицы колес электромотора суммарной мощностью 60 киловатт. Общая отдача силовой установки — 82 лошадиные силы и 160 Нм крутящего момента.
Электромобиль, масса которого составляет 950 килограммов, разгоняется до ста километров в час за 13 секунд. Его максимальная скорость — 130 километров в час. На одной зарядке SIN способен проехать до 160 километров.
В конструкции кузова автомобиля впервые в мире используется «модульный углепластик». Оболочка SIN представляет собой короб из армированного карбоном полимера и алюминиевых поперечных балок. Особенности SIN: открытые колеса и стеклянная панель на месте решетки радиатора, которая должна улучшить обзорность во время маневрирования по узким улочкам.
В салоне электрокара установлены четыре отдельных кресла. На узкой передней панели закреплен руль и небольшой планшет, выполняющий роль приборной панели и дисплея мультимедийной системы.