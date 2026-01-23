Опубликовано 23 января 2026, 15:521 мин.
Singer показала первый заказной 911: 710 сил, турбо и карбон
Рестомод Porsche 964 грозит полную переработку кузова и техники. Ателье Singer показало первый клиентский рестомод, созданный в рамках турбированной программы DLS Turbo. Проект под названием Sorcerer основан на Porsche 911 (964) и получил 710-сильный оппозитный двигатель. Об этом сообщает Auto.ru.
© Singer
По данным издания, купе автомобиля полностью разобрали, усилили каркас и заменили штатные панели на карбоновые. Заказчик выбрал трековый дизайн с расширенными арками и крупным антикрылом. Трёхлитровый мотор перестроен, теперь он выдаёт 710 л.с. и 750 Н·м и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Ходовая часть также полностью обновлена, использованы магниевые диски.
В салоне применены кожа, алькантара и карбон, установлена кастомная приборная панель. Ранее похожий рестомод представило ателье Theon Design — их работа мощностью 420 л.с. выполнена в более сдержанном стиле. Стоимость проекта Singer не раскрывается.
Ранее Дональд Трамп получил новый бронеавтомобиль Cadillac.
Источник:Auto.ru
Автор:Арина Лысенко