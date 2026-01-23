Singer показала первый заказной 911: 710 сил, турбо и карбон

По данным издания, купе автомобиля полностью разобрали, усилили каркас и заменили штатные панели на карбоновые. Заказчик выбрал трековый дизайн с расширенными арками и крупным антикрылом. Трёхлитровый мотор перестроен, теперь он выдаёт 710 л.с. и 750 Н·м и работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Ходовая часть также полностью обновлена, использованы магниевые диски.

В салоне применены кожа, алькантара и карбон, установлена кастомная приборная панель. Ранее похожий рестомод представило ателье Theon Design — их работа мощностью 420 л.с. выполнена в более сдержанном стиле. Стоимость проекта Singer не раскрывается.

Ранее Дональд Трамп получил новый бронеавтомобиль Cadillac.