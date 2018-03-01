Британцы построили гибридный суперкар с «восьмеркой» от Corvette

Британская компания Sin Cars представит в Женеве гибридную версию суперкара R1 550. Благодаря установленному на передней оси электромотору новинка может проезжать на электротяге до 60 километров. Стартовая цена — 219 900 евро (15,2 миллиона рублей).

Силовая установка суперкара состоит из 121-сильного электромотора и 6,2-литровой атмосферной «восьмерки» от Chevrolet Corvette мощностью 456 лошадиных сил. Суммарная отдача — 577 сил. Вместо «атмосферника» можно установить компрессорный V8. Мощность в этом случае вырастет до 811 сил.

С нуля до «сотни» гибридный R1, масса которого составляет 1380 килограммов, разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.

Sin R1

Купе R1 550 построено вокруг трубчатой пространственной рамы, соответствующей регламентам FIA. Кузов суперкара выполнен их углеродного волокна и других композитных материалов. R1 550 оснащается семилитровым двигателем V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента. Мотор может сочетаться с «механикой», «роботом» с подрулевыми лепестками или гоночной секвентальной коробкой передач.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?