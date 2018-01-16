Сироткин стал боевым пилотом Williams в Формуле-1

Сергей Сироткин стал боевым пилотом команды Формулы-1 Willaims на сезон 2018 года. Россиянин, который прежде сотрудничал с Renault и Sauber, будет напарником канадца Лэнса Стролла.

Вместе с Сироткиным претендентами на место боевого пилота Williams были поляк Роберт Кубица, который был вынужден несколько лет назад прекратить выступления в Формуле-1 из-за травмы руки, полученной на ралли, а также экс-гонщик Toro Rosso Даниил Квят.

При этом только Сироткин и Кубица провели с британской командой тесты в Абу-Даби после окончания сезона 2017 года. Россиянин по итогам тех заездов оказался быстрее поляка. Квят же получил должность гонщика развития Ferrari.

Лэнс Стролл (слева) и Сергей Сироткин

Сергей проводил тесты автомобилей всех команд, где числился резервным гонщиком. Помимо этого, Сироткин выступал в множестве молодежных серий. В частности, в чемпионате GP2, который сейчас называется Формула-2. В 2011 году россиянин стал чемпионом евросерии Формулы-Abarth.

В предыдущем сезоне команда Williams заняла в Кубке конструкторов пятое место с 83 очками. Коллетив смог опередить не только несколько частных команд, но также заводскую конюшню Renault. Лучшим результатом пилотов британского коллектива стало третье место Лэнса Стролла на этапе в Баку.

Новый сезон Формулы-1 начнется 23 марта в Австралии. Российский этап первенства запланирован на 28-30 сентября.

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