Сироткин стал боевым пилотом Williams в Формуле-1
Сергей Сироткин стал боевым пилотом команды Формулы-1 Willaims на сезон 2018 года. Россиянин, который прежде сотрудничал с Renault и Sauber, будет напарником канадца Лэнса Стролла.
Вместе с Сироткиным претендентами на место боевого пилота Williams были поляк Роберт Кубица, который был вынужден несколько лет назад прекратить выступления в Формуле-1 из-за травмы руки, полученной на ралли, а также экс-гонщик Toro Rosso Даниил Квят.
При этом только Сироткин и Кубица провели с британской командой тесты в Абу-Даби после окончания сезона 2017 года. Россиянин по итогам тех заездов оказался быстрее поляка. Квят же получил должность гонщика развития Ferrari.
Сергей проводил тесты автомобилей всех команд, где числился резервным гонщиком. Помимо этого, Сироткин выступал в множестве молодежных серий. В частности, в чемпионате GP2, который сейчас называется Формула-2. В 2011 году россиянин стал чемпионом евросерии Формулы-Abarth.
В предыдущем сезоне команда Williams заняла в Кубке конструкторов пятое место с 83 очками. Коллетив смог опередить не только несколько частных команд, но также заводскую конюшню Renault. Лучшим результатом пилотов британского коллектива стало третье место Лэнса Стролла на этапе в Баку.
Новый сезон Формулы-1 начнется 23 марта в Австралии. Российский этап первенства запланирован на 28-30 сентября.