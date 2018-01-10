Российский гонщик стал сотрудником вице-чемпионской команды Формулы-1

Пульс

Даниил Квят стал пилотом развития Ferrari

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10 января 2018

Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом развития команды Формулы-1 Ferrari. Об этом итальянский гоночный коллектив сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

[Почему Даниила Квята отстраняют от Формулы-1: пять главных причин](https://motor.ru/lab/kvyatout.htm)

Почему Даниила Квята отстраняют от Формулы-1: пять главных причин

Чем именно Квят будет заниматься в Ferrari, пока не уточняется. Также неизвестно, на какой срок рассчитано соглашение между российским гонщиком и итальянской конюшней.

Всю карьеру в Формуле-1 Даниил Квят провел в системе Red Bull. Он дебютировал за младший коллектив Toro Rosso, но после перехода Себастьяна Феттеля в Ferrari получил повышение, отправившись в старший коллектив австрийского производителя энергетических напитков.

[Как Гран-при Абу-Даби завершил еще одну эру Формулы-1](https://motor.ru/reports/abudhabigp17.htm)

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Тем не менее, после Гран-при России 2016 года Квята опять отправили в Toro Rosso. Место россиянина в Red Bull занял Макс Ферстаппен. Осенью 2017-го Даниила отстранили от участия в чемпионате и исключили из программы поддержки Red Bull.

За свою карьеру в Формуле-1 Квят дважды поднимался на подиум. Оба раза в составе Red Bull.

После того, как Даниил лишился места в программе австрийской компании, никакой информации о возможном продолжении его карьеры не было. Тем не менее, в декабре россиянин провел тесты автомобилей европейской гоночной серии NASCAR Wheelen. Заезды проходили на итальянском автодроме Франчакорта.

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Red Bull Content Pool
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