Российский перевозчик раскрыл проблемы китайских тягачей Sitrak

В транспортной компании считают, что сравнивать тягачи Sitrak с европейскими аналогами нельзя. Однако автопроизводитель прислушивается к пожеланиям российских перевозчиков: уже начали утепляться кабины, перенесли заправочную горловину. Что касается надёжности C7H, то о ней можно будет говорить при пробегах 500-700 тысяч километров.