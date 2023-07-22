Российский перевозчик раскрыл проблемы китайских тягачей Sitrak

Российский перевозчик раскрыл проблемы китайских тягачей SitrakЭксплуатация магистральных грузовиков сопряжена с неожиданностями
Стали известны проблемы китайских тягачей Sitrak в России. Собеседник 5Koleso с парком из 14 грузовиков C7H 480 рассказал о сложностях, с которыми пришлось столкнуться на пробеге 100-150 тысяч километров. Оказалось, что с завода на автомобилях Sitrak не отрегулирован сход/развал, штатные шины не отличаются износостойкостью, слой краски на облицовке кабины тонкий. Отсутствует каталог запчастей: детали приходится заказывать по фотографиям.
С серьёзными неполадками пришлось столкнуться дважды: на одном из китайских тягачей вышел из строя блок управления роботизированной коробкой передач, на втором отказала топливная аппаратура. Первый случай признали гарантийным, а вот форсунки топливной системы пришлось покупать за счёт фирмы. Простои неисправных Sitrak C7H исчисляются неделями.
Серьёзная проблема — невозможность заказать запчасти по идентификационному номеру. Производитель вносит изменения в конструкцию, не предупреждая дилеров, поэтому каждый поиск деталей превращается в квест. Сроки поставки запчастей по гарантии солидные: от 60 дней. От исходного MAN детали не подходят: требуются оригинальные китайские комплектующие.
В транспортной компании считают, что сравнивать тягачи Sitrak с европейскими аналогами нельзя. Однако автопроизводитель прислушивается к пожеланиям российских перевозчиков: уже начали утепляться кабины, перенесли заправочную горловину. Что касается надёжности C7H, то о ней можно будет говорить при пробегах 500-700 тысяч километров.