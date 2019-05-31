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11:19

BMW разработала дизайн летающего беспилотника

Аппарат работает на водородных топливных элементах

Американская компания Alaka’i Technologies представила первый в мире летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, работающий на водородных топливных элементах. Беспилотник называется Skai, а его дизайн — заслуга студии инновационных разработок Designworks, входящей в состав BMW Group.

Сотрудники Designworks разработали общую архитектуру Skai, а также отвечали за компоновку основных узлов — в том числе расположение трех водородных топливных элементов. Бак вмещает 200 или 400 литров жидкого водорода, который используется для питания шести электромоторов в внешними роторами. В сумме они выдают 100 киловатт и разгоняют Skai до 190 километров в час.

В воздухе аппарат, рассчитанный на четырех человек в пилотируемом режиме или на пять в автономном, может провести до четырех часов — с резервными баками этот показатель составить более 10 часов. Без дозаправки Skai пролетит 645 километров. Ему не нужна специальная инфраструктура: для взлета и посадки можно использовать крыши домов или парковки. На случай отказа силовой установки у беспилотника есть парашют.

Ранее подразделение A³ европейской авиастроительной компании Airbus показало второй полноразмерный демонстрационный образец одноместного летающего такси Vahana Alpha Two. Этот аппарат максимально приближен к серийному варианту и предназначен для проработки дизайна интерьера.

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