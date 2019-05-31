BMW разработала дизайн летающего беспилотника

В воздухе аппарат, рассчитанный на четырех человек в пилотируемом режиме или на пять в автономном, может провести до четырех часов — с резервными баками этот показатель составить более 10 часов. Без дозаправки Skai пролетит 645 километров. Ему не нужна специальная инфраструктура: для взлета и посадки можно использовать крыши домов или парковки. На случай отказа силовой установки у беспилотника есть парашют.