АвтоВАЗ зарегистрировал новый бренд

Пока АвтоВАЗ определился с двумя моделями — микроавтобусом и цельнометаллическим фургоном. Позже к ним должно присоединиться некое шасси с открытой грузовой платформой.

Внешность микроавтобуса и фургона АвтоВАЗ рассекретил еще в марте, охарактеризовав новинки как оригинальные продукты. В числе их достоинств — небольшие размеры и удобство погрузки.