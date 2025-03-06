АвтоВАЗ запускает новую марку коммерческих автомобилей

АвтоВАЗ запускает новую марку коммерческих автомобилейСудя по снимкам, это переименованные Shineray
Пока АвтоВАЗ поделился снимками двух моделей — микроавтобуса и фургона. Позже к ним должно присоединиться шасси с грузовой платформой.
Пассажирский автобус похож на SRM Jinhaishi образца 2021 года китайской компании Shineray. На родине его предлагают с широким рядом бензиновых моторов — объем варьируется от 1,3 литра до двух, а мощность — от 86 лошадиных сил до 150, отмечает «Автопоток». Пару агрегатам составляет пятиступенчатая механическая коробка передач, привод задний. Есть также битопливные версии, которые можно заправлять как бензином, так и сжатым природным газом.
Похожие фургон и вэн продаются в Белоруссии под именем SRM (Shineray) M7. Минивэн предлагают с салоном на семь либо девять мест и двухлитровым мотором, выдающим 150 сил и 200 Нм крутящего момента. Габариты модели — 4890×1700×1995 миллиметров. В список оснащения входят электроусилитель руля, электростеклоподъемники, центральный замок с дистанционным управлением, мультимедийная система, кондиционер (в том числе отдельный для задней части салона), задние датчики парковки и камера заднего вида.
У фургона Shineray M7 двухместный салон и грузовой отсек объемом пять кубометров. Максимальные габариты пространства для груза — 2510×1475×1350 миллиметров. Доступ к грузовому отсеку осуществляется с трех сторон: через заднюю дверь и через сдвижные боковые.
Стоимость фургона в Белоруссии стартует с 79 900 местных рублей (около 2,2 миллиона российских рублей), а пассажирской версии — с 85 400 (2,4 миллиона).
Подробнее о «технике» новинок для России, а также о ценах и производстве АвтоВАЗ обещает рассказать позднее. Возможно, сборку наладят на мощностях бывшего опытно-промышленного производства в Тольятти, куда недавно перебралась «ВИС-Авто».