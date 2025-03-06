АвтоВАЗ запускает новую марку коммерческих автомобилей

Пока АвтоВАЗ поделился снимками двух моделей — микроавтобуса и фургона. Позже к ним должно присоединиться шасси с грузовой платформой.

Пассажирский автобус похож на SRM Jinhaishi образца 2021 года китайской компании Shineray. На родине его предлагают с широким рядом бензиновых моторов — объем варьируется от 1,3 литра до двух, а мощность — от 86 лошадиных сил до 150, отмечает «Автопоток». Пару агрегатам составляет пятиступенчатая механическая коробка передач, привод задний. Есть также битопливные версии, которые можно заправлять как бензином, так и сжатым природным газом.