Самая компактная Skoda отправлена в отставку спустя год после премьеры

Главный маркетолог Skoda дал понять, что в приоритете компании выпуск более крупных и маржинальных моделей. Одной из таких является преемник Citigoᵉ iV в гамме «батарейных» Skoda — новый электрический кроссовер Enyaq.

В некоторых европейских странах Citigoᵉ iV исчез из локальных конфигураторов Skoda, но в Великобритании и Испании модель до сих пор доступна к заказу. Поставки субкомпактного электрокара полностью завершатся к концу 2020 года.