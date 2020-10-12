13:03

Skoda вывела на тесты купеобразный Enyaq: новые фотографии

Новинка появится на рынке под названием Enyaq GT

Шпионские фотографии купеобразного Skoda Enyaq © autocar.co.uk
Лиза Будрина
Компания Skoda продолжает дорожные испытания нового электрического кросс-купе, которое станет частью семейства Enyaq. Очередную порцию шпионских снимков электрокара опубликовало британское издание Autocar.

В основе купеобразного кроссовера, который появится на рынке с приставкой GT в названии, лежит платформа MEB. На ней же построен и стандартный Enyaq. Кросс-купе отличает оформление задней части: заваленные задние стойки, покатая крыша и короткая корма с выглядывающими из-под камуфляжа узкими фонарями. Ради купеобразного кузова пришлось пожертвовать объёмом багажника он будет меньше, чем у обычного Enyaq (585 литров).

Reload
1 / 5

Шпионские фотографии купеобразного Skoda Enyaq

Фото: autocar.co.uk

По предварительным данным, силовые установки будут те же, что и у Enyaq электромоторы мощностью 148, 179, 204 и 306 лошадиных сил. Запас хода варьируется от 340 до 510 километров в зависимости от ёмкости батареи (55, 62 или 82 киловатт-часа).

Готовый к серийному производству Enyaq GT покажут в 2021 году. Пока же для заказа доступен только стандартный Enyaq в Чехии базовый электрокар стоит от 40,4 тысячи евро (3,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). Поставки запланированы на следующий год. О перспективах электромобиля в России информации пока нет.

Источник: Autocar