Skoda вывела на тесты купеобразный Enyaq: новые фотографии

В основе купеобразного кроссовера, который появится на рынке с приставкой GT в названии, лежит платформа MEB. На ней же построен и стандартный Enyaq. Кросс-купе отличает оформление задней части: заваленные задние стойки, покатая крыша и короткая корма с выглядывающими из-под камуфляжа узкими фонарями. Ради купеобразного кузова пришлось пожертвовать объёмом багажника – он будет меньше, чем у обычного Enyaq (585 литров).
Фото: autocar.co.uk
По предварительным данным, силовые установки будут те же, что и у Enyaq – электромоторы мощностью 148, 179, 204 и 306 лошадиных сил. Запас хода варьируется от 340 до 510 километров в зависимости от ёмкости батареи (55, 62 или 82 киловатт-часа).
Готовый к серийному производству Enyaq GT покажут в 2021 году. Пока же для заказа доступен только стандартный Enyaq – в Чехии базовый электрокар стоит от 40,4 тысячи евро (3,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). Поставки запланированы на следующий год. О перспективах электромобиля в России информации пока нет.