Skoda вывела на тесты купеобразный Enyaq: новые фотографии

В основе купеобразного кроссовера, который появится на рынке с приставкой GT в названии, лежит платформа MEB. На ней же построен и стандартный Enyaq. Кросс-купе отличает оформление задней части: заваленные задние стойки, покатая крыша и короткая корма с выглядывающими из-под камуфляжа узкими фонарями. Ради купеобразного кузова пришлось пожертвовать объёмом багажника – он будет меньше, чем у обычного Enyaq (585 литров).